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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной режиссера Марка Захарова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Захаров скончался утром 28 сентября. По словам источника «Известий», причиной смерти стала остановка сердца на фоне двухсторонней пневмонии. С 18 сентября режиссер находился в больнице.

Труппа театра «Ленком», художественным руководителем которого был Захаров, в связи с его кончиной прервала гастроли в Санкт-Петербурге и возвращается в Москву.

В августе Захарова госпитализировали с воспалением легких, а выписали в начале сентября. Тогда в «Ленкоме» говорили, что режиссер некоторое время проведет дома, а затем приступит к репетициям.

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