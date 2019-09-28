Матвиенко назвала смерть Марка Захарова личной потерей
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что смерть режиссера Марка Захарова для нее стала личной потерей. По ее словам, она будет помнить его как интересного собеседника, умного и мудрого человека.
«Светлая память о Марке Анатольевиче сохранится в сердцах его коллег, друзей, всех, кто его знал и ценил», — цитирует «Интерфакс» телеграмму Матвиенко.
По словам спикера Совфеда, Захаров был очень многогранным человеком.
«Другому не хватило бы и двух жизней сделать столько, сколько делал он для российской культуры», — считает она.
Захаров скончался утром 28 сентября. По словам источника «Известий», причиной смерти стала остановка сердца на фоне двухсторонней пневмонии.