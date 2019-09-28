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Матвиенко назвала смерть Марка Захарова личной потерей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что смерть режиссера Марка Захарова для нее стала личной потерей. По ее словам, она будет помнить его как интересного собеседника, умного и мудрого человека.

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«Светлая память о Марке Анатольевиче сохранится в сердцах его коллег, друзей, всех, кто его знал и ценил», — цитирует «Интерфакс» телеграмму Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, Захаров был очень многогранным человеком.

«Другому не хватило бы и двух жизней сделать столько, сколько делал он для российской культуры», — считает она.

Захаров скончался утром 28 сентября. По словам источника «Известий», причиной смерти стала остановка сердца на фоне двухсторонней пневмонии.

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