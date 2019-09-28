Ректор ГИТИСа назвал смерть Захарова невосполнимой потерей

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), театральный критик Григорий Заславский назвал смерть режиссера Марка Захарова невосполнимой потерей.

«Уход Захарова — невосполнимая потеря. Эта фигура речи абсолютно точно отражает наше сегодняшнее состояние. Потому что заменить его не может никто», — сказал Заславский «Известиям» в субботу, 28 сентября.

По его словам, Захаров был не просто выдающимся режиссером и шутил о себе, что он — счастливый режиссер, у которого не было двух провалов подряд.

Собеседник также вспомнил вопрос, заданный режиссеру, почему его так слушаются молодые звезды. «Наверное, за десятилетия люди привыкли, что в 90% случаев то, чем я занимаюсь, приводит к удаче», — ответил ему народный артист СССР. Поэтому, утверждает Заславский, авторитет этого режиссера в «Ленкоме» был непререкаем и «соответствовал его положению в русском театре, русском кино, в русском искусстве в целом».

Ректор ГИТИСа добавил, что как всякий очень большой режиссер Захаров был создателем своего театра, своей труппы и «буквально штамповал звезд». «Можно говорить, что сам он потерял, когда ушел из жизни художник Олег Шейнцис, когда ушел из жизни драматург Григорий Горин... Но это он собрал их вместе. И вместе они были важнейшим центром театральной жизни Москвы. А значит, СССР — потом России. И мира», — пояснил критик.

Он напомнил, что, когда в СССР «вроде бы отсутствовал жанр мюзикла», спектакли Захарова выезжали в Европу, где собирали полные залы в течение месяца. «Какой сегодня российский театр может месяц каждый вечер давать спектакль при переполненном зале? Их точно будет немного, а может быть, мы не найдем ни одного», — заключил собеседник «Известий».

Марк Захаров, ставший главным режиссером театра «Ленком» в 1973 году, скончался утром 28 сентября на 86-м году жизни. Директор театра Марк Варшавер сообщил, что причиной смерти стало второе за короткое время воспаление легких.

В связи со смертью худрука труппа театра прервала гастроли в Санкт-Петербурге и попросила похоронить его на Новодевичьем кладбище в Москве.

Свои соболезнования в связи с его кончиной принесли президент России Владимир Путин и ряд деятелей культуры. В Мосгордуме пообещали увековечить память о режиссере.