Солистка украинской группы «Фристайл» впала в кому

Вокалистка популярной в 1990-е годы группы «Фристайл» Нина Кирсо 1 июня перенесла инсульт и после сложной операции впала в кому, рассказал директор музыкальной группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Супруг певицы и ее сын были в день приступа на гастролях, и артистка находилась дома одна, сообщает «Газета.ру».

Из-за этого оказалось потеряно время для оказания важной первой помощи при инсульте, и Кирсо потребовалась сложная операция.

54-летняя певица принимала участие в записи всех девяти альбомах группы. Весь женский репертуар — это песни, исполненные Ниной. Наиболее известные из них — «Кораблик любви», «С днем рожденья, мама», «Цветет калина», «Я тебе не верю», «Три сосны», «Фонари».