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Школьница в Барнауле впала в кому после вечеринки с друзьями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Двенадцатилетняя школьница в Барнауле впала в кому после вечеринки с друзьями. В крови подростка врачи обнаружили 6,7 промилле алкоголя. Об этом сообщает портал «Наши Новости».

Отмечается, что 5 промилле алкоголя уже считаются смертельными. Всего ученица 7-го класса провела в коме 11 часов. По словам ее матери, девочка хорошо училась. Предположительно, к употреблению алкогольных напитков ее склонили одноклассницы. В переписке подростка родители обнаружили 20 групп сомнительного содержания. По их мнению, организаторы этих групп могли склонять детей к употреблению алкоголя и доводить до суицида, сообщает сайт «Комсомольской правды в Барнауле».

Инцидент произошел еще перед Новым годом. В настоящее время здоровью девочки ничто не угрожает. Проверку по данному факту проводят в региональном СУ СКР. 

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