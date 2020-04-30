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Названы самые опасные сопутствующие COVID-19 заболевания

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Фото: агентство городских новостей Москва/Андрей Никеричев
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Риск летального исхода при заражении коронавирусом и наличии других сопутствующих заболеваний выше почти на 40%, пишет Daily Mail со ссылкой на отчет экспертов из организации ISARIC.

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Исследование показало, что у 50% пациентов с коронавирусом есть от одного до нескольких хронических заболеваний

При этом смертность у людей, страдающих деменцией, на 39% выше по сравнению с другими категориями заболевших.

На 37% риск летального исхода больше в пациентов с ожирением, на 31% чаще гибнут и люди с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек увеличивают вероятность заразиться и умереть от коронавируса.

24 апреля ученые рассчитали влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни.

Оказалось, что мужчины, которые скончались от коронавируса, потеряли примерно 13 лет своей жизни, а у женщин из-за этой инфекции продолжительность жизни сократилась на 11 лет.

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