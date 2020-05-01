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Найдено новое средство от коронавируса
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Найдено новое средство от коронавируса

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Фото: TASS/Zuma
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Международная группа ученые провела исследование и нашла способ заблокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в организм человека, пишет журнал Cell.

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Специалисты выяснили, что коронавирус атакует организм через определенный белок, а полученные от лам антитела способны останавливать действие инфекции, рассказал биолог из Техасского университета Джейсон Маклеллан.

Ученые соединили два вида антител, которые производятся в организме у лам, и получили эффективное против коронавируса средство.

Останавливать SARS-CoV-2 препарат может, проникая в организм человека в качестве прививки. Ученые полагают, что средство будет полезно и уже зараженным, так как облегчит течение болезни.

Само исследование было начато еще в 2016 году. Специалисты планировали найти эффективный метод борьбы с атипичной пневмонией SARS-CoV и вирусом MERS-CoV.

20 апреля сообщалось, что китайские ученые нашли самые эффективные препараты от коронавируса. Они смоделировали атаку SARS-CoV-2 на организм и выяснили, что препараты хлорохин и авипиравир способны заблокировать вирус.

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