Эксперты нашли связь между этносом и смертностью от коронавируса

Риск смерти от коронавируса может быть выше в зависимости от этнической принадлежности, заявили эксперты британского исследовательского института Institute for Fiscal studies (IFS).

По их данным, в Соединенном Королевстве самый высокий уровень летальных исходов фиксируется среди чернокожих британцев — выходцев из стран Карибского региона.

Согласно исследованию, среди этой группы смертность от COVID-19 в три раза выше по сравнению с белым населением страны.

Кроме того, остальные темнокожие британцы погибают от коронавируса в два раза чаще.

Исследователи не исключили, что такие показатели могут быть связаны с состоянием здоровья граждан, факторами их социального благополучия.

Также роль, по мнению экспертов, играет и географическое распределение, а также плотность населения в определенных населенных пунктах, пишет «РИА Новости».

30 апреля врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какие пациенты с коронавирусом чаще всего попадают в реанимацию.

По ее словам, в тяжелом состоянии оказываются и молодые люди от 20 до 30 лет.