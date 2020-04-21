Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса

Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает The Detroit News.

Около месяца назад ребенок пожаловался родителям на сильную головную боль. Через некоторое время она сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Девочку госпитализировали 29 марта, у нее развился менингоэнцефалит, редкое осложнение коронавируса, которое вызвало отек тканей мозга и повреждение лобной доли. Она стала самой молодой жертвой коронавируса в Детройте.

Отмечается, что это второй пример относительно новых осложнение COVID-19 в Мичигане. Ранее у 58-летней женщины, которая также лечилась от коронавирусной инфекции, развился острый некротический энцефалит.

При этом ученым удалось связать заболевание и инфекции центральной нервной системы, которая в основном поражает маленьких детей.

Семья проживает на северо-западе Детройта, в районе, где было зарегистрировано больше всего заболевших. По состоянию на 19 апреля из насчитывалось 559. Они не знают, как их дочь заразилась вирусом, так как в течение нескольких недель девочка оставалась дома и не имела никаких проблем со здоровьем.

Ранее российские вирусологи предупредили, что патоген, вызывающий пневмонию COVID-19, способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.

По состоянию на 7:40 мск 21 апреля, в США зарегистрировано 792 913 случаев заражения коронавирусом, 42 517 человек скончались, выздоровело 72 389 заболевших.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 21 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,4 млн человек, из них более 170 тыс. скончались, 647,7 тыс. пациентов выписаны из больниц.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.