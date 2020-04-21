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Пенс заявил о замедлении распространения COVID-19 в США

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Фото: TASS/Zuma
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Число заражений COVID-19 в Соединенных Штатах снижается даже в основных очагах эпидемии, с таким заявлением выступил в понедельник в штаб-квартире Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) вице-президент США Майкл Пенс. Об этом сообщает CNN.

Вице-президент заметил, что видит «обнадеживающие знаки на всей территории страны, даже в очагах, — сказал он. — Число госпитализаций снижается».

Также Пенс поблагодарил сотрудников агентства за работу и выразил надежду на то, что «американцы с каждым днем становятся ближе к победе над коронавирусом и открытию страны, чтобы США вернулись к работе».

17 апреля 29 штатов США начали снимать ограничения по COVID-19. Режим карантина смягчат регионы с благоприятной ситуацией, где небольшое число инфицированных — в основном это север и запад Америки. Штаты сами будут решать, как выходить из карантина, при этом рекомендации по социальному дистанцированию и вниманию к гигиене продолжают действовать.

По данным ресурса Worldometer, ведущего подсчет заболеваемости COVID-19 в мире, в США к 20 апреля число зараженных превысило 782 тыс., скончалось более 41,5 тыс.

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