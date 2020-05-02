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Минздрав заявил об отсутствии оснований считать ситуацию с COVID стабильной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В настоящее время нет оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Об этом 2 мая заявил российский Минздрав.

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Пренебрегать правилами безопасности нельзя, подчеркнула пресс-служба ведомства. «Поэтому соблюдение режима самоизоляции и солидарность с принимаемыми государством мерами остаются важнейшими факторами в борьбе с эпидемией», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее в субботу стало известно, что за прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.

При этом в оперштабе по борьбе с распространением заболевания пояснили, что заметный рост числа заболевших связан с тем, скорость подтверждения результатов тестов на коронавирус увеличилась в несколько раз.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе удалось почти в два раза увеличить выявляемость коронавирусной инфекции. По его словам, за минувшую неделю объем экспресс-тестов на антитела вырос в 10 раз.

Всего по состоянию на 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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