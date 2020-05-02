Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву
Общество
Семь лабораторий в России смогут проводить высокоточные тесты на COVID-19
Общество
Аксенов связал трагедию в Одессе в 2014 году с преступлениями периода ВОВ
Происшествия
Названа причина ЧП на плавбазе в Находке
Общество
Попова заявила об отсутствии повторных заражений коронавирусом в России
Общество
Собянин заявил о выходе Москвы в мировые лидеры по выявляемости COVID-19
Сюжет:

Более 600 человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 608 пациентов, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 2 мая.

Новая реальность: как фантасты видят Россию после коронавируса
Что думают о будущем Сергей Лукьяненко и другие и что из их прогнозов близко к реальности

Таким образом, общее число поправившихся пациентов увеличилось до 6374 человек.

«Количество выздоровевших увеличивается с каждым днем. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 608 человек», — заявила Ракова журналистам.

Лечение в каждом конкретном случае назначает врач, учитывая симптомы и тяжесть заболевания, поэтому заниматься самолечением ни в коем случае не стоит, подчеркнула Ракова. Диагноз ставится на основании молекулярно-генетического теста, для которого берут мазок из носа и ротоглотки, а также проводят другие анализы по назначению врача.

В столичных медучреждениях созданы все условия для качественной диагностики и лечения заболевания, заявила заммэра.

Ранее в субботу мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в Москве коронавирусом заражены около 2% от общего количества жителей города.

Он отметил, что Москве удалось сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны жителей.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля режим был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проценко рассказал о количестве находящихся в Коммунарке пациентов
Роспотребнадзор рассказал о количестве проведенных тестов на коронавирус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020