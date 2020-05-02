Роспотребнадзор рассказал о количестве проведенных тестов на коронавирус

С начала пандемии коронавируса в России проведено более 3,9 млн тестов на выявление инфекции. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

За сутки сделана 221 тыс. тестов. «Под меднаблюдением остается 214 тыс. человек», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает «РИА Новости».

Ранее в субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что семь российских лабораторий могут диагностировать коронавирус у пациента при помощи теста без подтверждения службы.

Всего по состоянию на 1 мая в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. Скончались 1169 человек, выздоровели 13 220 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.