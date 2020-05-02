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Семь лабораторий в России смогут проводить высокоточные тесты на COVID-19

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Семь российских лабораторий могут диагностировать коронавирус у пациента при помощи теста без подтверждения Роспотребнадзора. Об этом 2 мая рассказала в эфире «России 24» глава ведомства Анна Попова.

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По ее словам, подтверждение диагноза не требуется, так как у данных лабораторий высокий процент точных результатов. «От 92 до 98 [%], это достаточно много», — объяснила Попова.

Ранее в субботу глава Роспотребнадзора уточнила, что в настоящее время в России не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом.

Накануне Попова рассказала, что отказ от ограничительных мер, введенных из-за инфекции, будет поэтапным и зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах.

Всего по состоянию на 1 мая в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. Погибли 1169 человек, выздоровели 13 220 пациентов.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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