Попова рассказала о находящемся на связи с коллегами Мишустине

Председатель правительства России Михаил Мишустин, у которого обнаружили коронавирус, все время находится на связи и доступен для звонка. Об этом 1 мая в интервью радиостанции «Комсомольская правда» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Он всё время — в доступном режиме, он всё время в контакте. И мы всегда рассчитываем на его уверенный голос», — сказала она.

Попова отметила, что, когда человек отдает всего себя делу, он подвергает себя повышенному риску. Она пожелала премьеру скорейшего выздоровления и подчеркнула, что «его активность, его участие крайне важны для страны».

30 апреля Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину о том, что его тесты на коронавирус дали положительные результаты.

Глава правительства отправился на самоизоляцию и под присмотр врачей, его обязанности будет временно исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Все члены правительства, контактировавшие с заболевшим премьером, изолированы и проходят дополнительное тестирование. Кабмин продолжает работу в штатном режиме.

По данным оперативного штаба на 1 мая, в России зафиксировано 114 431 случаев заражения коронавирусом.

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