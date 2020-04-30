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Песков ответил на слухи о возможном уходе Мишустина с поста премьера

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Сообщения некоторых СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин после прохождения лечения от коронавируса якобы может оставить пост, не соответствуют действительности. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это ерунда», - прокомментировал представителя Кремля соответствующие публикации.

30 апреля Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину о том, что его тесты на коронавирус дали положительные результаты.

Премьер отправился на самоизоляцию и под присмотр врачей, его обязанности будет временно исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Скорейшего выздоровления Мишустину пожелали Владимир Путин, российские политики, глава МИД Израиля Исраэль Кац, а также Белый дом.

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