Песков ответил на слухи о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Сообщения некоторых СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин после прохождения лечения от коронавируса якобы может оставить пост, не соответствуют действительности. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это ерунда», - прокомментировал представителя Кремля соответствующие публикации.

30 апреля Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину о том, что его тесты на коронавирус дали положительные результаты.

Премьер отправился на самоизоляцию и под присмотр врачей, его обязанности будет временно исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Скорейшего выздоровления Мишустину пожелали Владимир Путин, российские политики, глава МИД Израиля Исраэль Кац, а также Белый дом.