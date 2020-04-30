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В США прокомментировали заражение Мишустина коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти США желают премьер-министру России Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусом, скорейшего выздоровления, сообщает 30 апреля «РИА Новости» со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника Белого дома.

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«Наши молитвы с ним и всеми российскими людьми, пострадавшими от пандемии коронавируса», — добавил чиновник.

30 апреля Мишустин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что его тесты на COVID-19 оказались положительными. В связи с этим премьер решил уйти на самоизоляцию. Его обязанности на это время будет исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Скорейшего выздоровления Мишустину пожелали Владимир Путин, российские политики, а также глава МИД Израиля Исраэль Кац.

По данным на 30 апреля, в России выявлено 106 498 случаев заражения, умерли более 1 тыс. пациентов, выздоровели свыше 11,5 тыс.

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