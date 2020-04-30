Путин попросил заразившегося коронавирусом Мишустина позвонить ему из больницы

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 апреля, попросил председателя правительства Михаила Мишустина, который ранее сообщил о том, что заразился коронавирусом, позвонить ему из больницы.

«Вы человек очень активный, хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, администрация президента, коллеги из администрации президента, безусловно, находятся в зоне особого риска <…> В больнице, когда окажетесь, приедете в больницу, позвоните мне обязательно», ― сказал глава государства.

Ранее в четверг Мишустин в ходе видеоконференции с президентом страны сообщил, что последние сданные им тесты на наличие коронавирусной инфекции оказались положительными.

В связи с этим он предложил главе государства на должность и.о. российского премьера Андрея Белоусова. Путин позднее подписал соответствующий указ, одобрив кандидатуру, предложенную Мишустиным.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

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