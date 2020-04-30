Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
У вице-премьера РФ Хуснуллина не обнаружили коронавирус
Общество
В Москве от коронавируса скончались еще 47 пациентов
Мир
В США прокомментировали заражение Мишустина коронавирусом
Общество
Собянин назвал условия для снятия ограничений после майских праздников
Армия
Минобороны сообщило о 122 вылечившихся от COVID-19 в армии и учебных заведениях
Общество
Минпросвещения рекомендовало закончить учебный год 9 и 11 классов до 5 июня
Сюжет:

У вице-премьера РФ Хуснуллина не обнаружили коронавирус

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тест на коронавирус у заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина дал отрицательный результат. Об этом в четверг, 30 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Отрицательным оказался и утренний тест главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

«Практически все совещания у нас в онлайн-режиме. Заболевших сотрудников нет, 90% людей в министерстве переведены на удаленную работу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

«Для людей с «хорошими генами» можно предложить другой режим самоизоляции»
Биотехнолог Николай Дурманов — о возможности тестирования на предрасположенность к тяжелому течению COVID-19 и «вакцинных шахматах»

Ранее в этот же день премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что заразился новой коронавирусной инфекцией и уходит на самоизоляцию. В связи с этим он предложил главе государства на должность и.о. российского премьера Андрея Белоусова. Путин позднее подписал соответствующий указ, одобрив кандидатуру, предложенную Мишустиным.

Все члены правительства, контактировавшие с заболевшим премьером, изолированы и проходят дополнительное тестирование. Кабмин продолжает работу в штатном режиме.

По состоянию на 30 апреля, в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин попросил заразившегося коронавирусом Мишустина позвонить ему из больницы
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020