Из-за одного теста: что изменится с уходом премьера на самоизоляцию

В ближайшие несколько недель замещать председателя правительства будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Соответствующий указ вечером 30 апреля подписал президент Владимир Путин. Причиной этой неожиданной рокировки стал положительный тест на коронавирусную инфекцию у главы кабинета министров Михаила Мишустина. По мнению специалистов, премьер мог заразиться от кого-то из окружения, у кого не проявляются или еще не проявились симптомы заболевания. При этом, по информации «Известий», все входящие в Белый дом постоянно проходят проверку — у них ежедневно измеряют температуру. После произошедшего часть кабинета министров уже сдала соответствующие тесты, получив отрицательные результаты. Саму же временную замену главы правительства политологи называют стратегически выверенной. По их мнению, ключевые решения о поддержке экономики без участия Михаила Мишустина приниматься не будут.

«Может произойти с каждым»

К вечеру 30 апреля стало известно, что тесты на коронавирус, которые сдал Михаил Мишустин, показали положительный результат. Обязанности премьера до его выздоровления будет исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов. По информации пресс-секретаря правительства Бориса Белякова, председатель кабмина проинформировал президента о болезни сразу, как пришли результаты исследвания. Сейчас он будет находиться в одном из медицинских учреждений под наблюдением врачей. В каком именно, пока не сообщается.



Из-за одного теста Обязанности премьера временно будет исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов Фото: ТАСС/Виталий Невар

Во время дистанционного диалога с премьером президент России пожелал председателю правительства скорейшего выздоровления и выразил надежду на его дальнейшее активное участие в выработке решений по поддержке граждан и экономики в целом, а также — отдельных её отраслей, особенно пострадавших в последнее время.

— То, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым. Я всегда об этом говорю, — подчеркнул глава государства. — Без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись. И здесь, конечно, нет ничего удивительного.

Несмотря на то, что последнее совещание, в котором участвовали Владимир Путин, Михаил Мишустин и Андрей Белоусов, прошло еще 24 марта, чиновники регулярно бывают на мероприятиях в Белом доме. Так 29 апреля туда приезжали министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщили источники «Известий», близкие к правительству. По словам одного из них, руководителей ведомств тестируют ежедневно.

При этом президент России с момента ввода в стране режима самоизоляции почти ни с кем не контактирует, добавил другой собеседник «Известий».

— В сложившихся обстоятельствах я хочу ещё раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьёзно отнестись к коронавирусной инфекции и её распространению. Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения, — сказал Михаил Мишустин. — Прошу вас всех помнить, что сегодня от дисциплины, от воли каждого из нас зависит та дата, когда страна сможет вернуться к полноценной жизни.

Одна команда

Глава Института избирательных технологий Евгений Сучков отметил, что в сегодня застраховаться от заболевания очень сложно. Уже известны случаи болезни среди депутатов Госдумы, давно ушедших на режим самоизоляции. На днях случаи заражения подтвердились у главы комитета по СНГ Леонида Калашникова и первого зампреда комитета по международным делам Дмитрия Новикова.

— Михаил Мишустин общался со многим людьми в правительстве, а также с близкими, поэтому вариантов заразиться более чем достаточно, причём у каждого, включая первых лиц государства. Но драматических последствий я не вижу, так как стоит задача не развития страны, а выживания и следования заданному курсу, — отметил Евгений Сучков, подчеркнув, что Андрей Белоусов — очень опытный аппаратчик с сильным админресурсом.



Из-за одного теста Председатель правительства РФ Михаил Мишустин Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Временно назначенный глава правительства не станет менять курс работы кабинета министров в столь сложный период и продолжит заниматься стратегическим планированием и развитием отечественной экономики, считает и глава АПЭК Дмитрий Орлов. По его мнению, уход премьер-министра на самоизоляцию существенным образом на эффективности работы правительства не скажется.

— Прежде всего оно работает в рамках того курса, который был обозначен и Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, и Михаилом Мишустиным. Понятно, что вызов в лице коронавируса тоже учитывается. Врио председателя правительства Андрей Белоусов — опытный и компетентный управленец, работавший помощником президента по экономическим вопросам. Наличие у Белоусова опыта стратегического планирования, думаю, не помешает и разработке плана национального экономического оздоровления, — пояснил эксперт.

Того же мнения придерживается и глава политической экспертной группы Константин Калачев.

— Интересно, конечно, что Владимир Путин подчеркнул, что окончательные решения о поддержке экономики без участия Михаила Мишустина приниматься не будут. Тем самым он показал его роль не только как исполнителя, но и как стратега, — отметил эксперт. — Лично я не жду никаких принципиальных изменений в работе правительства, это всё-таки одна команда.

По его мнению, после выздоровления рейтинг Михаила Мишустина поднимется еще выше.

Нет вакцины

Михаил Мишустин во время встречи с президентом заверил, что правительство продолжит работу в штатном режиме, а он планирует находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с главой государства. По информации «Известий», с 14 апреля правила входа в здание правительства были ужесточены. Проход разрешается исключительно в медицинской маске, сотрудники безопасности с помощью специальной аппаратуры измеряют температуру в районе шеи и запястий, а по всему зданию установлены средства для дезинфекции рук.

По мнению профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, от этой эпидемии никто не может быть обезопасен, вне зависимости от статуса или места работа.

Эксперт считает, что возможным переносчиком болезни является сотрудник из окружения премьера, который не проявляет каких-либо симптомов болезни. Сейчас перед государственными медицинскими службами, по его мнению, стоит задача массовой проверки всех, контактировавших с главой кабмина за последнее время. Лечение первых лиц осуществляется по соответствующему протоколу, который находится в ведении специальных медицинских служб и форм охраны первых лиц.

Заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый также считает, что каждый — даже близкий друг или член семьи — может быть потенциальным переносчиком инфекции, потому что у многих нет симптомов. Эффективность тестов очень относительна — ведь не будет же никто каждую минуту сдавать его.

По его мнению, никаких гарантий нет, но изоляция и выполнение предписанных мер снижают этот риск. Болезнь премьер-министра вряд ли повлияет на сроки снятия ограничительных мер, считает заслуженный врач. Очень важна динамика случаев заражения. Во многих регионах люди до сих не придают значения опасности происходящего и нарушают режим самоизоляции, а эпидемия в России пока еще даже не вышла на плато.