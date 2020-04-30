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Правительство России продолжит работу в штатном режиме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство России продолжит работу в штатном режиме, несмотря на то что глава кабмина Михаил Мишустин болен COVID-19. Такое заявление в четверг, 30 апреля, сделал пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

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«В рабочем режиме. Штатно. Заседание правительства 7 мая состоится, как и было запланировано», ― отметил он.

Он рассказал, что самоизоляцию заразившийся коронавирусной инфекцией Мишустин будет проводить под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений.

Также Беляков заверил, что все контрактовавшие с премьером лица будут изолированы.

«Очное общение с председателем было максимально ограничено уже несколько недель назад. Все встречи и совещания проходили в режиме ВКС или телефонных звонков. Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», ― сказал Беляков.

Ранее в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе видеоконференции с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что последние сданные им тесты на наличие коронавирусной инфекции оказались положительными.

В связи с этим он предложил главе государства на должность и.о. российского премьера Андрея Белоусова. Путин позднее подписал соответствующий указ, одобрив кандидатуру, предложенную Мишустиным.

В среду 29 апреля депутат Госдумы от фракции КПРФ Леонид Калашников, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, рассказал о курсе лечения и процедурах, которые он проходит в больнице.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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