Мишустин заразился COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин инфицирован коронавирусом. Об этом глава кабмина сообщил президенту Владимиру Путину во время видеоконференции.

«Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей», — сказал он.

Премьер подчеркнул, что это необходимо сделать, чтобы обезопасить коллег в кабмине.

В ответ президент пожелал главе правительства скорейшего выздоровления.

В связи с обнаруженным у него заболеванием Мишустин обратился к россиянам, призвав их максимально серьезно относиться к инфекции и соблюдать ограничения.

В четверг утром председатель правительства по видеосвязи провел заседание кабмина.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

В среду 29 апреля депутат Госдумы от фракции КПРФ Леонид Калашников, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, рассказал о курсе лечения и процедурах, которые он проходит в больнице. Парламентарий отметил, что он несколько часов в день лежит под капельницами. Вопрос о выписке с медиками пока не обсуждается.

Позже в тот же день стало известно, что депутат Госдумы Дмитрий Новиков также заразился инфекцией. Тогда в числе симптомов он отметил слабость и ломоту.

Впервые вспышка коронавируса была зарегистрирована в городе Ухань в Китае в декабре. ВОЗ объявила вспышку этой инфекции пандемией 11 марта.

К настоящему моменту вирусом заразились более 3,2 млн человек в 212 странах мира. В России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса.

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