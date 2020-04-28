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Заместитель гендиректора «Аэрофлота» заразился коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Один из восьми заместителей гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева заразился коронавирусной инфекцией. Всего в компании заразились 17 сотрудников, а одна сотрудница скончалась. Об этом Савельев рассказал во вторник, 28 апреля, в эфире канала «Россия 24».

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«Вот у меня совсем недавно один из заместителей показал положительный тест на коронавирус — значит, находится дома», — сказал он. Глава авиакомпании не уточнил, кто именно из его заместителей заразился.

«У нас сейчас 17 человек, кто реально находится на излечении, с положительным тестом. Семь человек выздоровели у нас. К, сожалению, одна наша коллега скончалась от коронавируса, у нее была пневмония, ее не спасли», — отметил гендиректор.

При этом Савельев подчеркнул, что руководство «Аэрофлота» старается создавать максимальные условия для нераспространения инфекции, сообщает телеканал «360».

«Мы разделились на две команды. Те, кто находится в Мелькисарово, Шереметьево — они не приезжают на Арбат. Те, кто находится на Арбате, мы не ездим в Мелькисарово», — рассказал он.

По словам главы компании, сотрудники стараются работать по видеосвязи, но документы в бумажном виде всё равно остаются.

В «Аэрофлоте» работают 8,6 тыс. бортпроводников и 2,7 тыс. пилотов. Из них заразились пять стюардесс и один пилот. Савельев отметил, что если сравнивать с числом всех сотрудников, то процент заболевших очень небольшой.

Он добавил, что вирус опасен, и то, что сегодня делает государство, оправданно, но уже надо думать о будущем, о том, как восстанавливаться.

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По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки, пишет «Газета.ру». 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8(800) 2000-112.

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