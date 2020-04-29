Заразившийся COVID-19 депутат Госдумы Калашников рассказал о здоровье

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Леонид Калашников, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, рассказал о курсе лечения и процедурах, которые ОН проходит в больнице.

По словам парламентариями, он несколько часов в день лежит под капельницами. Вопрос о выписке с медиками пока не обсуждается, сообщает в среду, 29 апреля, РЕН ТВ.

25 апреля Калашников рассказал, что у него двустороннее воспаление легких и он находится в больнице. Всех контактировавших с депутатом отправили на карантин.

Позже в тот же день стало известно, что депутат Госдумы Дмитрий Новиков также заразился инфекцией. Тогда в числе симптомов он отметил слабость и ломоту.

В настоящий момент в России зарегистрировано 99 399 случаев COVID-19 в 85 регионах. За прошедшие сутки выздоровели 1830 пациентов.

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