Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса. Об этом в субботу, 25 апреля, пишет «Интерфакс».

«Мне диагностирована двусторонняя вирусная пневмония. Это стало следствием коронавируса»,—- сказал Новиков.

Он отметил слабость и ломоту в числе симптомов.

Ранее 25 апреля о госпитализации Новикова рассказал агентству информированный источник во фракции. В этот же день депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом. Он отметил, что в настоящее время находится в больнице. По словам депутата, он заразился инфекцией от своего водителя. Автомобили депутатов Госдумы изъяли из использования и направили на полную дезинфекцию.

В интервью «РИА Новости» Новиков заявил, что первым госпитализированным с новым ипом коронавируса в КПРФ стал сотрудник аппарата партии.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 апреля в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.