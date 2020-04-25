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Депутат Госдумы Калашников рассказал о своем заражении коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников в субботу, 25 апреля, сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом.

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«Я настоял на том, чтобы сделать томографию, и томография это выявила. Двустороннее воспаление легких. Вызванное, да, коронавирусом», — рассказал Калашников в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время находится в больнице. По словам депутата, он заразился коронавирусной инфекцией от своего водителя.

В начале апреля о своем заражении коронавирусом рассказал депутат Мосгордумы Евгений Ступин. После того, как он узнал свой диагноз, провел две недели дома в карантине и под наблюдением врачей.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По состоянию на 25 апреля в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 пациентов выздоровели.

Инфографика

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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