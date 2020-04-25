Всех контактировавших с депутатом Калашниковым отправили на карантин

Все лица, которые могли контактировать заразившимся коронавирусом депутатом Госдумы от КПРФ Леонидом Калашниковым, отправлены на карантин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в аппарате нижней палаты парламента в субботу, 25 апреля.

«Все соответствующие меры предприняты. Дезинфекция помещений проведена», — сказал собеседник агентства.

Советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова рассказала «РИА Новости», что многие депутаты Госдумы сами прошли проверку на коронавирусную инфекцию в связи с заражением Калашникова.

«Сейчас тестирование доступно всем», — сказала она, отвечая на вопрос агентства, планируется ли проверка депутатов и аппарата Думы на COVID-19 после обнаружения инфекции у депутата.

Пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова заявила ТАСС, что автомобиль, на котором передвигался Калашников, отправили на полную дезинфекцию.

Автотранспорт высших государственных органов власти обслуживает Федеральное государственное бюджетное учреждение «Автотранспортный комбинат», находящееся в ведении Управления делами президента России. Оно обслуживает легковые автомашины и автобусами с водителями.

По словам Крыловой, все транспортные средства «Автотранспортного комбината» постоянно проходят необходимую обработку, а водители снабжены защитными масками и дезинфицирующими средствами. Она отметила, пользующиеся услугами комбината могут в нынешних условиях отказаться от них и передвигаться, например, на личном транспорте.

Пресс-секретарь выразила надежду, что и пассажиры, пользующиеся служебными автомобилями, будут соблюдать все необходимые меры, чтобы не подвергать риску здоровье водителей.

По ее словам, в условиях эпидемии сложно сказать, мог ли заразиться депутат от своего от водителя. Ранее Калашников заявил, что заразился от своего водителя. Он уточнил телеканалу РЕН ТВ, заразился от водителя спустя неделю, как тот заболел.

По словам парламентария, у него двустороннее воспаление легких. О диагнозе стало известно после проведения компьютерной томографии, при этом тесты не выявили коронавирус. «В больнице я лежу уже четыре дня», — сказала он, добавив, что по прогнозам врачей ему «придется недельки две» лечиться.

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