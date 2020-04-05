Депутат Мосгордумы сообщил о заражении коронавирусом

Депутат Московской городской думы Евгений Ступин заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в беседе с «РИА Новости» в воскресенье, 5 апреля.

«У меня был взят анализ 29 марта, в воскресенье. И мне было сказано следующее: если в течение 72 часов вам не поступит звонок о том, что положительный результат вируса, то соответственно анализ считается отрицательным. При отрицательном анализе мы не звоним. Я дождался 72 часов и соответственно считал себя здоровым», — сказал Ступин.

Он отметил, что получил окончательные результаты анализов только через семь дней. И в ночь на 5 апреля депутат узнал, что заражен коронавирусом.

Ступин подчеркнул, что находится дома и специально пропустил заседание Мосгордумы, потому что подозревал о своем инфицировании, так как у него были кашель, насморк и температура.

«Я-то уже думал, что всё — ничего нет. И сейчас непонятная совершенно ситуация, какой режим. Понятно, что сижу дома, скорей всего, карантин, никаких предписаний, ничего нет. Еще и у членов семьи никаких анализов не взяли», — добавил депутат.

Несколько недель назад бывший председатель конгресса депутатов Испании Ана Мария Пастор Хулиан вылечилась от коронавируса. Она провела на карантине две недели.

В начале марте депутат Госдумы Петр Толстой ушел в режим самоизоляции после того, как вернулся из командировки в Париже.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По данным на 5 апреля, в России число зараженных коронавирусом достигло 5389.

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