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Ректор Московской духовной академии заразился COVID-19 в храме

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Фото: РИА Новости/Амир Исаев
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Епископ Звенигородский, ректор Московской духовной академии Питирим заразился коронавирусом во время службы в храме. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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По словам священника, у него и его сестры диагностирована легкая форма коронавируса. В течении болезни уже произошел перелом, и к епископу вернулось обоняние.

По словам ректора академии, он заразился воздушно-капельным путем в храме во время службы. При этом все меры гигиены были строго соблюдены.

«Это ответ всем тем, кто ратует за то, что в храме заразиться нельзя. Еще как можно! При первых слабых признаках болезни, на которые я в другое время не обратил бы внимания, сдал тест, который оказался положительным», — написал священник, отметив, что находится на самоизоляции, и призвал всех остальных не выходить из дома.

12 апреля Русская православная церковь решила совершать богослужения Страстной недели в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса.

В РПЦ призвали верующих не посещать храмы и на Пасху, а ограничиться просмотром телетрансляции богослужения. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.

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