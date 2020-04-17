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МВД Украины заявило о готовности привлечь спецназ для соблюдения карантина на Пасху

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Министерство внутренних дел Украины из-за ситуации с коронавирусом готово задействовать спецназ для соблюдения карантина на Пасху. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил советник министра Юрий Тандит.

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«Мы готовы к беспрецедентным мерам. Некоторые церкви, где мы видим, что люди будут все-таки выходить, мы будем максимально блокировать, чтобы не было скопления людей. <…> Если будет неповиновение массовое, то мы будем подходы закрывать. <…> Мы будем останавливать этих людей, использовать в тех местах, где будут массовые скопления людей, силы специального назначения, скажем так, спецназ», — сказал Тандит в эфире украинского телеканала hromadske.

Ранее в этот же день сообщалось, что минздрав Украины подозревает крупную вспышку коронавируса в Почаевской лавре и полагает, что инфекция там может стремительно распространиться в ближайшее время.

13 апреля стало известно, что Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за коронавируса. Там было подтверждено 63 случая заражения, несколько человек скончались.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал бороться с распространением коронавируса, но не собирается сдаваться.

С 12 марта на Украине из-за вспышки коронавируса действует общенациональный карантин. Зеленский пообещал $1 млн за изобретение вакцины от коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По последним данным минздрава Украины, число инфицированных коронавирусом в стране за сутки выросло на 501 и составило 4662. За всё время скончались 125 человек, выздоровели 246.

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