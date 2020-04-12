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Зеленский признался в усталости от борьбы с коронавирусом

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Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал бороться с распространением коронавируса, но не собирается сдаваться. Об этом он сообщил, отвечая подписчикам в Instagram.

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«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены», — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что борьба с коронавирусом продолжается, и перечислил меры, которые предпринимаются для сдерживания заболевания.

В частности, по его словам, Киев направил самолеты в Китай и Южную Корею, чтобы привезти «всё необходимое». Кроме того, президент заявил, что Украина наращивает собственное производство масок и защитных костюмов.

Зеленский добавил, что с нетерпением ждет того дня, когда его обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять из одной фразы «на Украине заболевших и умерших нет».

10 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мае гражданам Украины придется выйти на работу, власти предусмотрят «социальные стандарты» жизни общества в условиях пандемии коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 12 апреля, на Украине зарегистрировано 2511 случаев заболевания, умерли 73 человека, выздоровели — 79.

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