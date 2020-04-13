Подмосковные храмы закрыли для посещений

Храмы Московской епархии временно закрыты для посещения в Московской области в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Мною получено предписание главного государственного санитарного врача по Московской области, включающее требование о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий с 13 апреля по 19 апреля 2020 года с возможным дальнейшим продлением срока с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации», — приводятся в сообщении слова митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Также отменено проведение публичных мероприятий с большим числом участников. Богослужения будет осуществлять духовенство храма при участии сотрудников и волонтеров, без присутствия которых нельзя обойтись. В епархии введен строгий дезинфекционный противоэпидемический режим.

Ранее, 13 марта, стало известно, что храмы Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви будут закрыты для прихожан на период с 14 по 19 апреля. До Пасхи службы будут идти без участия паствы, на них будут присутствовать только церковные работники и съемочные группы, обеспечивающие трансляцию.

12 апреля аналогичное правило было введено в Москве.

В России также запущен хештег #молитесьдома.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 13 апреля, в России зафиксировали 18 328 случаев заражения коронавирусом, 148 пациентов скончались, 1470 человек выздоровели.

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