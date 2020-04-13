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Петербургские храмы закроют для прихожан до Пасхи

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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
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Храмы Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви будут закрыты для прихожан на период с 14 по 19 апреля. Об этом говорится в распоряжении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия «О совершении богослужений в храмах епархии в дни вредоносного поветрия», опубликованном в понедельник, 13 апреля.

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Священнослужители не закрывали храмы для верующих, хотя и призывали их оставаться дома до последнего, однако ситуация продолжает ухудшаться, говорится в обращении. Соблюсти санитарные нормы в дни церковных праздников в Санкт-Петербурге будет невозможно, так как прихожан много и храмов не хватает на всех, отметил митрополит. В связи с этим до Пасхи службы будут идти без участия паствы, на них будут присутствовать только церковные работники и съемочные группы, обеспечивающие трансляцию.

Просмотр трансляций не заменит личного участия в богослужении, но поможет прихожанам в домашней молитве, отметил глава епархии. Он подчеркнул, что мера вынужденная, но обойтись без этого нельзя.

«Кому дорог храм, должны понести скорбь и хранить терпение», — заявил он.

Благочинным и настоятелям храмов поручено информировать прихожан о новом порядке служения.

12 апреля аналогичное правило было введено в Москве.

В России также запущен хештег #молитесьдома.

По данным на 13 апреля, в России зафиксировали 18 328 случаев заражения коронавирусом, 148 пациентов скончались, 1470 человек выздоровели.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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