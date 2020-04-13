В Кремле оценили борьбу с коронавирусом в Москве и регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 13 апреля, прокомментировал рост уровня индекса самоизоляции в Москве и действия регионов в период пандемии коронавируса.

«Москва находится на передовой борьбы с коронавирусом. Наибольшая нагрузка приходится сейчас на систему здравоохранения Москвы. Москва уже создала резерв койко-мест и продолжит эту работу», — сказал Песков.

Он отметил, что в субъектах каждый губернатор сейчас самостоятельно принимает решения, но им важно учитывать опыт Москвы.

Кроме того, Песков подчеркнул, что именно действия региональных властей будут обсуждаться на предстоящем совещании с главой государства Владимиром Путиным.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что борьба с коронавирусом — основная задача системы здравоохранения страны.

На прошлой неделе Путин провел совещание в формате видеоконференции с главами субъектов страны по вопросам противодействия распространению коронавируса. В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса.

По данным на 13 апреля, в России зафиксировали 18 328 случаев заражения коронавирусом, 148 пациентов скончались, 1470 человек выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.