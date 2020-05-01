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В России отмечен всплеск числа заразившихся коронавирусом на фоне прошлой недели
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Попова рассказала о будущем поэтапном отказе от карантина в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Отказ от ограничительных мер по коронавирусу будет поэтапным и зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» в пятницу, 1 мая.

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«Это будет поэтапный выход, это неизбежно. И с разной скоростью в разных субъектах Российской Федерации», — сказала она. Глава службы уточнила, что в разных регионах неодинаковая дисциплина, от соблюдения которой будет зависеть, «когда, в какие сроки, в каком субъекте» отменят те или иные ограничения.

По словам Поповой, последние два дня наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусной инфекцией в России по сравнению со стабильной ситуацией на прошлой неделе.

Попова поддержала регионы, которые ввели «масочный режим» с 1 мая. Среди них — Московская область и еще более 19 субъектов страны.

В ходе совещания с главами регионов 28 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план поэтапной отмены карантинных мер, связанных с коронавирусом, с 12 мая. Он допустил, что после прохождения пика заболеваемости в некоторых регионах уровень заражения может оставаться высоким.

В пятницу Попова рассказала, что послабление ограничений начнется веденных в России с разрешения прогулок по два-три человека, однако с соблюдением социальной дистанции.

Основными критериями для снятия ограничений в России она назвала снижение темпов прироста вновь заразившихся коронавирусом, наличие свободных коек для лечения больных и наращивание числа проводимых тестов на наличие этой инфекции.

По словам главы Роспотребнадзора, рост числа инфицированных неизбежен, но важно, чтобы темп прироста не увеличивался.

В то же время, поскольку средняя инкубация коронавируса составляет шесть-восемь дней, если сегодня россияне начнут нарушать режим самоизоляции, к 12 мая придется усиливать меры, отметила она.

По данным оперштаба на 1 мая, число случаев заражения коронавирусом в России составило 114 431.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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