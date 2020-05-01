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В Подмосковье ввели «масочный режим»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе «масочный режим» на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении на сайте правительства региона в пятницу, 1 мая.

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Мера действует с 1 до 12 мая и носит рекомендательный характер.

Воробьев рекомендовал министерству инвестиций, промышленности и науки области обеспечить производство и поставку масок и других средств защиты органов дыхания в «Мособлмедсервис». Министерству следует содействовать аптекам в приобретении масок.

Областному управлению Минздрава рекомендовано проконтролировать наличие масок в «Мособлмедсервисе»

Подмосковным управлениям министерств социального развития, инвестиций, промышленности и науки, государственного управления, информационных технологий и связи, а также «Мособлмедсервису» до 7 мая нужно разработать и представить Воробьеву порядок предоставления масок льготным категориям граждан.

Исполнение поручения проконтролирует подмосковный вице-губернатор Ильдар Габдрахманов.

Накануне Воробьев на совещании с главами округов заявил о подготовке в регионе к поэтапному внедрению системы обязательного ношения медицинских масок при выходе из дома. За день до этого губернатор заявил о выходе Московской области на плато по числу заражений.

Обязательный «масочный режим» ввели с 1 мая в более чем 19 субъектах страны, в том числе в Республике Коми, Краснодарском крае, Самарской, Калужской и Ростовской областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пассажирам столичного метрополитена надевать защитную маску и перчатки. По его словам, вопрос о снятии карантина после майских праздников возможно будет рассмотреть при условии ежедневного уменьшения количества заболевших.

В столичном регионе и ряде других субъектов страны обязательный режим домашней самоизоляции действует до 12 мая.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 1 мая, в Подмосковье число случаев коронавируса за весь период эпидемии составляет 12 507. Вылечились 458 пациентов и умерли — 109.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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