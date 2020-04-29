Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусом

Московская область вышла на плато по числу заражений коронавирусом. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На плато мы вышли, наверное, это плато. По поводу роста — это 5–7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижением продолжится», — сказал Воробьев в интервью передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В регионе, по данным областного правительства, за последние сутки зафиксировано 686 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных достигло 10 917.

Наибольшее число инфицированных выявлено в Одинцово — 717, Люберцах — 651, Красногорске — 507 и Ленинском округе — 452.

Ранее в среду стало известно, что в Москве за последние сутки выявлено 2220 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что является самым низким показателем за последние шесть дней.

25 апреля глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов заявил, что выход на плато возможен к концу мая или чуть раньше. Он заверил, что коронавирус «скоро пойдет на спад», и призвал россиян набраться терпения.

24 апреля глава федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщала, что Россия перейдет на стадию плато по коронавирусу на следующей неделе.

В Москве и Подмосковье режим самоизоляции был введен 29 марта в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. 15 апреля из-за ухудшения ситуации власти ввели электронные пропуска для перемещения на личном и общественном транспорте. Контроль производится в автоматическом режиме. Позднее он был продлен до 11 мая.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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