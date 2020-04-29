ООН, ВОЗ и G20 инициировали создание программы по борьбе с инфекциями

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация Объединенных Наций (ООН) и страны-участницы «группы двадцати»(G20) договорились о создании программы по противодействию инфекциями. Об этом в среду, 29 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Все эти структуры <…> выступили с призывом объединить усилия и запустить крупную многостороннюю программу. Она посвящена, во-первых, выработке противоядия против такого рода инфекций и угроз. Во-вторых, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается (причем достаточно крупной). И, в-третьих, выработке организационных мер, позволяющих быстрее мобилизовать мировое сообщество, когда, не приведи Господь, что-то подобное снова случится», — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что программа уже заручилась поддержкой Евросоюза и Саудовской Аравии как председателя G20.

Глава МИДа упомянул, что сумма программы — $7,5 млрд. Лавров заявил, что данный проект подлежит дополнительному рассмотрению и изучению на предмет комфортного взаимодействия для каждой из стран. Однако необходимость такого сотрудничества, по его мнению, не вызывает вопросов.

Кроме того, в ходе интервью, Лавров сообщил, что возможность проведения недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в привычном формате прояснится в ближайшее время.

Накануне Лавров заверил в намерении России продолжать финансирование ВОЗ, несмотря на решение США отказаться от предоставления помощи организации.

Несколько недель назад Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал создать коалицию для разработки вакцины против коронавирусной инфекции.

Согласно данным Worldometer на 29 апреля, в мире зарегистрировано 3,16 млн случаев коронавирусной инфекции. Скончались более 219 тыс. человек. 975,9 тыс. пациентов выздоровели.