Генсек ООН призвал создать коалицию для разработки вакцины от COVID-19

Для разработки вакцины от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусной инфекцией, необходимо создать глобальную коалицию. Об этом 18 апреля заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Нам нужна глобальная коалиция для разработки вакцины от COVID-19, которая должна стать доступной повсюду и для всех», ― написал он в субботу на своей странице в Twitter.

При этом, Гутерриш подчеркнул, что вакцина должна восприниматься как глобальное общественное достояние.

На данный момент в России вакцину разрабатывают семь научных центров, клинические испытания должны начаться в ближайшее время. По данным ВОЗ, всего в мире в разработке находятся 70 вакцин, три проходят клинические испытания.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 18 апреля, в мире зарегистрировано 2,25 млн случаев заболевания. Скончались от COVID-19 более 154 тыс. человек. Из больниц были выписаны 572 тыс. пациентов.