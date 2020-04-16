Том Хэнкс с женой сдали кровь для разработки вакцины от коронавируса

Голливудский актер Том Хэнкс вместе с супругой Ритой Уилсон стали донорами крови для разработки вакцины от коронавируса после успешного выздоровления от COVID-19. Об этом в среду, 15 марта, сообщило издание The Independent.

Данной новостью в интервью американской программы CBS This Morning поделилась жена Хэнкса. Она выразила свою надежду на то, что антитела супругов помогут в разработке вакцины. Также Рита Уилсон призналась, что тяжело перенесла симптоматику инфекции. К ним она отнесла потерю обоняния, жар и озноб.

В то же время сам Том Хэнкс не утратил во время болезни способности различать запахи и вкусы, а температура у него была ниже, чем у жены.

12 марта Том Хэнкс рассказал, что он и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом. Актер подхватил инфекцию во время съемок фильма «Элвис» в Австралии. Почувствовав себя плохо, пара прошла специальный тест. Результат оказался положительным. 17 марта супруги выздоровели и две недели находилась на карантине, после чего вернулись в Лос-Анджелес. По заверению врачей, теперь у них выработался иммунитет к коронавирусу.

По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса, в настоящее время проходят клинические испытания трех вакцин от коронавируса. Еще 70 находятся в разработке. Гебреисус подчеркнул, что ВОЗ поддерживает международную программу «Тестов солидарности», которая идет с 18 марта. В ее рамках больницы 90 стран обмениваются данными по разным видам лечения COVID-19.