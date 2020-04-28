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Лавров заверил в намерении России продолжить финансирование ВОЗ

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Фото: flickr.com/МИД России
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Россия не будет прекращать финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и продолжит оказывать поддержку, несмотря на решения других стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС 28 апреля.

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«Мы продолжим оказывать поддержку ВОЗ независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать свое отношение к ее деятельности», — сказал он.

Ранее Лавров счел нападки на ВОЗ попыткой властей некоторых стран оправдать свои недостаточные и несвоевременные меры по противодействию COVID-19.

Решение прекратить финансирование ВОЗ 15 апреля принял президент США Дональд Трамп. Он заявил о неэффективности организации, а также допустил ответственность Китая за пандемию коронавируса.

Такое решение осудили многие страны, в том числе Россия, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала попытки возложить ответственность за пандемию на ВОЗ и Китай безосновательными и неуместными.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 28 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 3 млн человек, скончались 211 тыс. человек.

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