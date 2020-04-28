Лавров заверил в намерении России продолжить финансирование ВОЗ

Россия не будет прекращать финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и продолжит оказывать поддержку, несмотря на решения других стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС 28 апреля.

«Мы продолжим оказывать поддержку ВОЗ независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать свое отношение к ее деятельности», — сказал он.

Ранее Лавров счел нападки на ВОЗ попыткой властей некоторых стран оправдать свои недостаточные и несвоевременные меры по противодействию COVID-19.

Решение прекратить финансирование ВОЗ 15 апреля принял президент США Дональд Трамп. Он заявил о неэффективности организации, а также допустил ответственность Китая за пандемию коронавируса.

Такое решение осудили многие страны, в том числе Россия, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала попытки возложить ответственность за пандемию на ВОЗ и Китай безосновательными и неуместными.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 28 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 3 млн человек, скончались 211 тыс. человек.