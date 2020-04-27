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ВОЗ увидела снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве, а также Подмосковье и Петербурге наблюдается снижение темпов прироста числа зараженных коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович 27 апреля.

«В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге мы наблюдаем выраженное снижение темпов прироста заболеваемости, в то время как в других регионах эта картина менее оптимистична», — сказала она «РИА Новости».

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По ее словам, Россия «безусловно, раньше или позже» выйдет на плато и заражаемость начнет снижаться. Главной задачей Вуйнович назвала поддержку системы здравоохранения.

Об «осторожно оптимистичной ситуации» с коронавирусом по Москве Вуйнович заявила 23 апреля. Тогда она отметила, что обстановка, «кажется, несколько стабилизируется, но надо еще подождать». При этом говорить о прохождении пика заражаемости по всей стране можно будет только, если снижение прироста новых пациентов будет наблюдаться долгое время, подчеркивала она.

По прогнозу главврача центра «Лидер-медицина» инфекциониста Евгения Тимакова, Москва может выйти на плато к середине мая. «Известиям» он сообщил, что обстановка в регионах нормализуется чуть позже, чем в столице, а к началу июля ситуация стабилизируется по всей стране.

Однако мэр Москвы Сергей Собянин полагает, что городу предстоит бороться с коронавирусом еще несколько недель, так как столица не прошла еще и половину пути. По его словам, показатель заражаемости ежедневно растет примерно на 15%.

За последние сутки в Москве коронавирус был обнаружен еще у 2871 человека, накануне — у 2971, а еще днем ранее — у 2612. Общее число зараженных в столице составляет 45 351 человек.

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Всего в России подтвердились 87 147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки. За все время распространения инфекции 7346 человек вылечились, 794 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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