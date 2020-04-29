В Роспотребнадзоре рассказали о вероятном симптоме коронавируса у детей

Воспалительный синдром, рост случаев которого зафиксирован в Великобритании среди детей, может быть признаком коронавирусного заболевания. Об этом в среду, 29 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на доктора медицинских наук, руководителя отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

«По России таких данных нет, вроде бы пока не встречались. А вообще, конечно, это может быть симптомом коронавирусной инфекции. Нужно проводить обследования, однозначно нельзя сказать, потому что такой системный воспалительный процесс может быть при разных инфекционных заболеваниях, в том числе и при коронавирусной инфекции», — сказала Руженцова.

Эпидемиолог указала, что воспалительный синдром может свидетельствовать о наличии у ребенка других заболеваний. По ее словам, все дети в России с коронавирусом и подозрением на него находятся под медицинским наблюдением.

Представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании предупредили врачей о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с мультисистемным воспалительным симптомом, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом.

28 апреля Минздрав России назвал главным признаком заражения коронавирусом одышку. По словам эксперта, заболевшие в первую очередь испытывают нехватку дыхания. Высокая температура и кашель — симптомы не первостепенные.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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