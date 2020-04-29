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В Минздраве рассказали о первых симптомах коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Первыми симптомами наличия коронавирусной инфекции могут быть общее недомогание и сухой кашель без повышения температуры. Об этом в среду, 29 апреля, сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова.

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«Клиническая картина чаще всего развивается не с привычных для нас температур, а с общего недомогания и возникновения сухого кашля, затрудненного дыхания. И только потом присоединяются симптомы выраженной интоксикации», — сказала она на пресс-конференции «Чего мы не знаем о COVID-19».

Эксперт добавила, что продолжительность инкубационного периода заболевания может превышать 21 день. По ее словам, это происходит при передаче вируса от животных.

Накануне главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев назвал одышку самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией.

Врач уверен, что заболевшие COVID-19 в первую очередь испытывают нехватку дыхания. Высокая температура и кашель — симптомы не первостепенные. Авдеев призвал тщательно следить за своим самочувствием и обращаться за помощью к медикам после обнаружения симптомов коронавируса.

квИзначально в списке симптомов коронавирусной инфекции, сформированном американским Центром по контролю и профилактике заболеваний, указывались высокая температура, кашель и одышка. Однако позднее в него также были добавлены озноб, боли в мышцах, головная боль и боль в горле, чувство усталости и потеря обоняния.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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