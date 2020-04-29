В Москве зафиксирован самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 за сутки

За последние сутки в Москве выявлено 2220 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что является самым низким показателем за последние шесть дней.

Сообщалось, что 23 апреля в столице было зафиксировано 1959 случаев заболевания, 24 апреля — 2957, 25 апреля — 2612, 26 апреля — 2971, 27 апреля — 2871, 28 апреля — 3075.

Максимальное суточное значение было зарегистрировано 19 апреля. Тогда коронавирусная инфекция подтвердилась у 3570 человек.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день общее число зараженных в российской столице достигло 50 646 человек. Выздоровели более 4,6 тыс. пациентов, скончались 546 инфицированных.

Ранее в среду сообщалось, что в Москве на 100 тыс. человек приходится почти 5,7 тыс. тестирований на коронавирусную инфекцию, по этому показателю она лидирует среди мегаполисов мира.

В Москве и Подмосковье обязательный домашний режим самоизоляции был введен властями 29 марта в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.

15 апреля из-за ухудшения ситуации власти ввели электронные пропуска для перемещения на личном и общественном транспорте. Контроль за соблюдением режима производится в автоматическом режиме.

28 апреля мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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