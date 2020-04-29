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Полиция потребовала закрыть более 110 магазинов в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве требования о прекращении работы в связи с ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции были вынесены более 110 магазинам. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД столицы в среду, 29 апреля.

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«В связи с указом мэра Москвы от 10 апреля, в соответствии с которым должна быть временно приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, оперативниками вынесены требования о прекращении противоправной деятельности более 110 хозяйствующим субъектам», — сказано в сообщении.

Кроме того, в добровольном порядке, в том числе по результатам вынесенных требований, свою деятельность приостановили более 350 объектов, которые реализовывали непродовольственные, хозяйственные и бытовые товары, строительные материалы, табачные изделия и пр.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство предприятий столицы временно приостановили работу из-за ситуации с коронавирусом.

Свою работу продолжат только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города. Также будут работать медицинские учреждения, органы власти и правоохранительные органы.

В условиях новых ограничений не прекратят трудиться и финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, а также СМИ. По словам мэра, всех сотрудников данных предприятий руководство должно максимально перевести на дистанционный режим.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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