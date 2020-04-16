Средний чек в московских магазинах и супермаркетах вырос на 45-56%

В середине апреля средний чек москвичей в супермаркетах и магазинах «у дома» увеличился на 44–56%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».

«Платформа ОФД» проанализировала покупки россиян и отдельно — москвичей — с 6 по 12 апреля, изучив 40 млн чеков в сутки с 900 тыс. онлайн-касс в РФ. По итогам второй недели апреля средний чек в московских супермаркетах вырос на 56%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 625 рублей.

В целом по стране рост составил 26–41%.

При этом, чтобы соблюдать режим самоизоляции, россияне стали реже ходить по магазинам — количество покупок во всех форматах торговли снизилось в среднем на треть.

В магазинах «у дома» средний чек подскочил на 44% — до 591 рубля, хотя затариваться потребители стали реже на 28%. В гипермаркетах москвичи за один поход стали тратить в среднем на 27% больше — 4,5 тыс. рублей, а количество покупок снизилось на 29%.

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