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У 43% россиян выросли расходы на продукты во время самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Во время самоизоляции почти у половины россиян выросли расходы на продукты, сообщает в четверг, 16 апреля, ТАСС со ссылкой на исследование Mail.ru.

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43% из 2,9 тыс. респондентов отметили увеличение своих расходов на питание. На одну покупку 49% тратят от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, а 35% укладываются в 1 тыс. рублей.

При этом каждый пятый участник опроса сообщил, что ограничения внесли изменения в его питание. 56% опрошенных стали чаще готовить дома, а 12% сократили объем потребляемой еды.

В свою очередь, каждый третий (32%) начал больше есть, 14% сделали выбор в пользу здорового питания, а 11% рассказали, что злоупотребляют вредными продуктами.

Респонденты признались, что чаще всего готовят мясо птицы, супы, овощные салаты, блюда из яиц и каши.

Около 72% опрошенных ходят, как обычно, в супермаркеты, 32% отправляют кого-то из членов семьи и всего 9% заказывают еду онлайн.

Опрос проводился 8–13 апреля среди пользователей кулинарного проекта Hi-chef.

14 апреля Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для находящихся в режиме самоизоляции или карантина россиян.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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