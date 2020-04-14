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Ученые разработали принципы питания для россиян на самоизоляции

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Фото: Global Look Press/digifoodstock.com/CTK
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Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для находящихся в режиме самоизоляции или карантина россиян. Соответствующие рекомендации были опубликованы 14 апреля на сайте Роспотребнадзора.

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По словам специалистов, людям, находящимся долгое время дома, необходимо обогащать свое питание витаминами и специальными добавками. Рацион должен быть низкокалорийным, разделенным на три основных приема пищи и один-два перекуса.

При этом ученые рекомендуют ограничить употребление сахара, газированных напитков, мучных изделий, фастфуда, жирного мяса.

Согласно принципам питания, полезнее завтракать кашей, творожной запеканкой, сырниками, вареными яйцами или омлетом. Дневной рацион должен состоять из горячего блюда и блюда из мяса с гарниром. Ужинать предлагается легкой пищей: нежирным мясом или птицей с овощами.

В качестве перекусов можно есть фрукты, сухофрукты, орехи и сыры, отмечают специалисты.

13 апреля кандидат медицинских наук, диетолог Маргарита Королева рассказала, как не набрать вес в условиях режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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