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Диетолог рассказал о замене имбирю

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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На фоне эпидемии коронавирусной инфекции цены на имбирь взлетели в 5–10 раз. Чем можно заменить дорогостоящий продукт и при этом получить содержащиеся в имбире полезные вещества, рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что для повышения иммунитета и профилактики коронавируса важно, чтобы продукт содержал три полезных компонента. Первый — фитонциды, которые разрушают вирусы. Ими очень богаты лук, чеснок, редис, редька и капуста.

Второй полезный компонент — уменьшающий воспаление, это позволяет снизить избыточный ответ организма на проникновение вируса. Им, по словам специалиста, обладает куркума, а также смородина, черника, малина и клюква.

Третий — содержание антиоксидантов. Они защищают клетки. Их много в окрашенных овощах — болгарских перцах, томатах, поделился Гинзбург.

Ранее профессор профилактической медицины Университета Наварры, доцент в области диетологии Гарвардской школы общественного здравоохранения Мигель Мартинес-Гонсалес в период карантина посоветовал придерживаться средиземноморской диеты, богатой овощами и фруктами.

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